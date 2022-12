Ancora ladri in azione nel Sannio: rubate due pistole in Valle Telesina Spariti anche decine di proiettili. indagano i carabinieri

Ancora ladri in azione nel Sannio. Non si arresta l'escalation di furti registrati in numerosi centri della provincia – gli ultimi nella zona di Pago Veiano – una decina di giorni fa. Questa volta i malviventi sono entrati in azione a San Lorenzello. Nel mirino un'abitazione nella quale gli autori del raid sono entrati dopo aver forzato un infisso. Attenzione rivolta a due pistole che il proprietario deteneva legalmente in casa e che sono ora sparite al pari di alcune decine di proiettili. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo.