Non apre la porta, i carabinieri fanno irruzione e trovano sua madre senza vita Dramma a Durazzano, la vittima è una 89enne

Quando i carabinieri sono finalmente riusciti ad entrare in quell'appartamento, per lei, che era a letto, purtroppo non c'era più nulla da fare. Inutili i soccorsi per Maria, una 89enne di Durazzano, trovata morta in casa, in serata, in via Benevento.

Secondo una prima ricostruzione, a dare l'allarme sarebbe stata una figlia: voleva farle visita, ma il fratello, che abita con la vittima, non le avrebbe aperto. La donna si è comprensibilmente preoccupata: ha dapprima chiesto l'intervento del medico di famiglia, che ha domandato all'uomo - un 47enne - come la pensionata stesse, spiegandogli che voleva vederla. Nessun risultato, però, perchè lui, dopo aver risposto che stava bene e che non c'erano problemi, non gli ha consentito l'accesso.

E lo stesso è accaduto con i militari: anche con loro, che hanno a lungo provato a convincerlo a farli entrare, l'uomo avrebbe mantenuto lo stesso comportamento, interrotto quando i carabinieri hanno forzato l'ingresso e sono penetrati nell'abitazione, trovandosi di fronte una scena drammatica.

Al medico legale il compito di procedere al sopralluogo in attesa delle decisioni del Pm. La salma è stata trasportata presso l'obitorio del San Pio, a Benevento, per i necessari accertamenti.

Avviate le indagini, l'obiettivo è capire la causa del decesso e ricostruire il tragico episodio.