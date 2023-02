"Ha detto il falso su autore di un'aggressione ripreso da telecamere": assolto Benevento. La sentenza per un 35enne di Amorosi: il fatto non sussiste

Era accusato di falsa testimonianza, ma è stato assolto dal giudice Nuzzo perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza pronunciata nei confronti di Alberto De Vizio, 35 anni, di Amorosi, difeso dall'avvocato Antonio Leone, per il quale il Pm aveva chiesto la condanna a 2 anni.

L'imputazione gli era stata contestata dopo le dichiarazioni rese in aula in durante un processo per lesioni, quando non aveva riconosciuto il protagonista di un'aggressione, immortalato dalle telecamere. Da qui l'addebito di falsa testimonianza, caduto perchè la difesa è riuscita a dimostrare che le immagini non erano chiare e non consentivano di identificare la persona ripresa.