Trovato senza vita in campagna: il dramma di Clemente, che aveva 52 anni E' accaduto a Frasso Telesino

Lo hanno trovato senza vita in campagna, straonacto, probabilmente, da un malore che non gli ha dato scampo. Il dramma si è consumato a Frasso Telesino, la vittima è Clemente, un 52enne che lavorava come operatore ecologico. Secondo una prima ricostruzione, ieri pomeriggio l'uomo è uscito di casa ed ha raggiunto un terreno nel quale avrebbe dovuto svolgere alcuni lavoretti.

I familiari lo hanno atteso per ore, poi, non avendolo visto rientrare per la cena, si sono comprensibilmente preoccupati e sono andati a cercarlo. Intorno alle 22 la terribile scoperta del corpo senza vita del 52enne, riverso nel fondo agricolo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti il 118 ed i carabinieri. Inutile ogni soccorso, nienetre da fare per il malcapitato, la cui salma è stata successivamente trasferita presso l'obitorio del San Pio, per gli accertamenti medico-legali. Quandfdfo la notizia si è diffusa, è stata enorme la commozione a Frasso Telesino, dove Carmine era conosciuto ed apprezzato.