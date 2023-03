Giù dalla finestra, gli agenti della Volante l'afferrano: salvata Momenti di paura al rione Libertà di Benevento: provvidenziale l'intervento dei poliziotti

Momenti di autentica paura quelli vissuti oggi pomeriggio in via Cocchia, al rione libertà di Benevento, dove una donna è stata salvata dagli agenti delle Volanti della Questura sannita dopo essere precipitata dalla finestra del suo appartamento.

Secondo una prima ipotesi, la donna si era chiusa in casa, poi è salita sul davanzale di una finestra al primo piano rialzato della sua abitazione. Quando gli agenti hanno capito le sue reali intenzioni, si sono posizionati sotto l'infisso e l'hanno afferrata al volo attutendone l'impatto. Soccorsa è stata poi trasferita in ospedale per accertamenti. Anche per gli agenti delle Volanti si sono rese necessarie le cure dei medici del pronto soccorso.