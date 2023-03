Venditore di rose picchiato e rapinato, a giudizio tre giovani di Benevento A novembre il processo per un 26enne, un 31enne ed un 29enne

E' una storia che risale a circa otto anni fa, per la quale il gup Loredana Camerlengo ha rinviato a giudizio (aggiornamento ore 16), come ha chiesto il pm Patrizia Filomena Rosa, Mario Amato, 26 anni, Luciano Amato, 31 anni – assistiti dagli avvocati Claudio Fusco e Francesco Fusco – e Giovanni Santangelo (avvocato Gerardo Giorgione), 29 anni, tutti di Benevento, accusati di aver rapinato un giovane venditore di rose straniero.

Era il 13 giugno del 2015 quando in via Traiano, a poca distanza dall'Arco, secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre persone, probabilmente arrivate in sella a delle biciclette, avevano avvicinato un 25enne originario del Bangladesh e l'avevano colpito con schiaffi e pugni, facendolo cadere a terra.

Poi gli avrebbero intimato di consegnare loro tutti i soldi che aveva, strappandogli i fiori che stringeva tra le mani. Inizialmente non avevano trovato denaro ma successivamente, dopo avergli rifilato altri calci e pugni, gli avevano sottratto 20 euro che custodiva nelle tasche dei pantaloni e si erano allontanate, facendo perdere le loro tracce.

A far scattare l'allarme erano stati alcuni passanti , sul posto erano intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, che avevano tranquillizzato la vittima ed avviato le indagini.

Un'attività investigativa che avrebbe permesso di individuare i tre imputati come presunti autori del colpo. Il processo partirà il 14 novembre.

(foto di repertorio)