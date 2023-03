Raid dei ladri in Valle Vitulanese, preoccupazione a Cautano Colpi andati a segno o solo tentati negli ultimi giorni: nel mirino abitazioni

C'è preoccupazione in valle Vitulanese e in particolare a Cautano per le incursioni nelle case messe a segno durante il giorno e quasi sempre quando i malviventi hanno la 'certezza' che all'interno delle case non ci sia nessuno. Gli ultimi episodi nella giornata di ieri quando nel mirino sono finite almeno due abitazioni. Nel primo caso colpo andato a segno. Dopo aver forzato un infisso, i ladri hanno rovistato ovunque ed hanno rubato oggetti di valore ed altro materiale. Sono invece scappati, evidentemente dopo aver notato la presenza di qualcuno in casa, i malviventi che avevano rivolto le loro 'attenzioni' ad un'altra casa. Episodi che si sono registrati anche nei giorni scorsi ed hanno inevitabilmente fatto alzare l'attenzione delle forze dell'ordine e la preoccupazione dei residenti.