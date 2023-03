Domani il riscontro diagnostico su Costanzo, morto a neanche 16 anni Benevento. Il dramma del ragazzo di Colle Sannita, l'esame sarà eseguito al San Pio

E' in programma domani mattina il riscontro diagnostico su Costanzo, il 16enne di Colle Sannita morto nella tarda serata di giovedì. Si tratta di un accertamento interno disposto dal San Pio per capire cosa abbia stroncato l'esistenza del giovane, che non ha nulla a che fare con l'autopsia giudiziaria che deve essere ordinata dalla Procura. Al lavoro dovrebbe esserci il dirigente dell'Anatomia patologia dell'ospedale, Pasquale Goglia, resta da vedere se sarà presente un medico che potrebbe essere indicato dalla famiglia.

I risultati degli esami dovranno confermare o meno l'ipotesi di un decesso scatenato da una meningite batterica: un sospetto che, come anticipato da Ottopagine, aveva indotto il Dipartamento di epidemiologia e prevenzione dell'Asl ad avviare a scopo precauzionale una profilassi antibiotica per familiari, compagni di scuola, docenti e tutti coloro che erano entrati in conttato con Costanzo. Che, come si ricorderà, aveva accusato nel pomeriggio di giovedì un forte rialzo della temperatura per il quale il medico di famiglia aveva suggerito l'immediato ricovero in ospedale. Inutili, purtroppo, i disperati tentatavi di strappare il ragazzo ad un destino sconvolgente.