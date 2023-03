Tragedia a San Giorgio la Molara, pensionato muore travolto dalla motozappa Inutili i soccorsi per l'anziano che stava lavorando un terreno non distante da casa

Dramma questo pomeriggio nelle campagne di San Giorgio la Molare dove un pensionato è morto in seguito alle ferite che gli ha provocato la motozappa che stava conducendo. La tragedia in un terreno a pochi metri dalla casa della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava lavorando il piccolo appezzamento di terreno quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo lo ha travolto.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di San Giorgio la Molara. Inutili, purtroppo, i tentativi di strappare l'anziano alla morte. Al loro arrivo, infatti, per l'uomo non c'era più nulla da fare.