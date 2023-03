Costanzo stroncato da una meningite, domani i suoi funerali Il dramma di Colle Sannita. eseguito questa mattina il riscontro diagnostico al San Pio

E' stata una meningite batterica a stroncare l'esistenza di Costanzo, 16 anni ancora da compiere, di Colle Sannita. La conferma - a dispetto di una preveggenza immaginifica sfociata in una disinformazione a catena, per fortuna a raggio d'azione limitato, basata sull'ignoranza- è arrivata dal riscontro diagnostico di questa mattina: l'unico che sia stato eseguito al San Pio per capire le cause del decesso del ragazzo.

Nessuna autopsia giudiziaria, che può essere disposta solo dalla Procura, nessun consulente dell'ufficio inquirente. Un esame interno stabilito dall'ospedale ed affidato al direttore dell'Anatomia patologica, Pasquale Goglia, presente il medico della famiglia di Costanzo.

Domani alle 11 i suoi funerali, in occasione dei quali il sindaco Iapezzuto ha proclamato il lutto cittadino.La diagnosi di meningite rende ancora più importante la profilassi antibiotica decisa dal Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell'Asl e riservata, a scopo precauzionale, a familiari, compagni di scuola, docenti e tutti coloro che erano entrati in contatto con Costanzo.

Studente dell'Industriale, aveva accusato nel pomeriggio di giovedì scorso un forte rialzo della temperatura per il quale il medico di famiglia aveva ordinato l'immediato ricovero in ospedale, dove purtroppo, nella tarda serata, ogni tentativo di rianimarlo si erano rivelati inutili.