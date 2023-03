"Spaccio di cocaina", un 28enne lascia il carcere dopo circa un mese e mezzo Benevento. La decisione del Gip per Daniele Pizzone

Ha lasciato il carcere a distanza di circa un mese e mezzo, ed ora è ai domiciliari, Daniele Pizzone (avvocato Gerardo Giorgione), 28 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Mobile, a febbraio, per droga.

Lo ha deciso il gip Gelsomina Palmieri, dinanzi al quale il giovane, durante l'udienza di convalida, aveva sostenuto di essere uscito dall'abitazione, dove si trovava già agli arresti, ma solo per respirare un'aria diversa dall'umidità che permea il suo appartamento, dal quale è in attesa di trasferirsi, e non per spacciare.

Secondo gli inquirenti, invece, sarebbe stato notato mentre cedeva una pallina di cocaina ad un consumatore, che,fermato dagli agenti, era stato trovato in possesso della 'roba' che gli avrebbe ceduto il 28enne.