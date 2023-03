Scaricano e incendiano rifiuti nelle campagne: multe e denunce - VIDEO Controlli dei carabinieri forestali a Campolattaro, Pontelandolfo e San Lorenzo Maggiore

Due persone denunciate per abbandono e incendio di rifiuti e una serie di incivili multati per aver scaricato immondizia in varie località nelle campagne del Sannio. Questo il bilancio di numerosi controlli effettuati tra Pontelandolfo, San Lorenzo Maggiore e Campolattaro dai carabinieri forestali di Pontelandolfo. In particolare alla località “Tenzone” area P.I.P. del Comune di San Lorenzo Maggiore, i militari hanno installato una serie di fototrappole che hanno consentito di individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti nei confronti dei quali sono state comminate multe per un importo totale di 4.350 euro. Sempre nella stessa zona denunciata una persona sorpresa a bruciare un cumulo di immondizia.

Nelle ultime settimane sono stati inoltre effettuati controlli con l’installazione di ulteriori foto trappole anche alla località “Vallone Lagno” a Campolattaro. Anche in questo caso le fotocamere hanno permesso di individuare l’autore del trasporto, sversamento e relativo incendio di immondizia, quali scarti di lavorazioni edili, buste in plastica, pedane di legno e cartoni. Ed ancora: una donna è stata ripresa in maniera nitida dalle telecamere, nel momento in cui, dopo averne scaricato il contenuto ai lati della cunetta stradale adiacente il sito sorvegliato, ha provveduto ad innescare il fuoco e ad allontanarsi. Anche in questo caso multa e denuncia.