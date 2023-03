Nuota nel lago di Garda e si sente male, 39enne sannita muore in ospedale Deceduto a Brescia. Era originario di Montefalcone di Val Fortore, dolore in paese

Dolore e incredulità a Montefalcone di Val Fortore dove nella mattinata di oggi si è diffusa la tristissima notizia della morte di un 39enne originario del centro fortorino, che vivea al Nord, deceduto dopo che probabilmente aveva accusato un malore nelle acque del lago di Garda sulla riva di Salò. L'uomo è morto all'ospedale civile di Brescia dove era stato elitrasportato dal 118. Secondo una prima ricostruzione, il 39enne si trovava al porto delle Sirene di Salò, stava nuotando quando una persona ha notato che si era inabissato all'improvviso. A far scattare l'allarme è stato un suo amico che, come scrivono i giornali del posto, urlando ha richiamato l'attenzione di un militare della Guardia Costiera libero dal servizio che si è ed è riuscito a recuperare il 39enne trasportato in elicottero a Brescia dove nella notte è purtroppo morto.