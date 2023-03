Alcol venduto a ragazzini: Questore sospende licenza locale e lancia un monito il dottore Giobbi: "Auspicabile da parte di tutti contribuire a debellare, questo nocivo costume"

A Benevento non si allenta, per fortuna, la morsa dei controlli della Polizia di stato per impedire e reprimere la vendita di alcol a ragazzini, poco più che bambini e specialmente durante il fine settimana. Nelle ultime ore il Questore di Benevento, Edgardo Giobbi, ha adottato un provvedimento di sospensione per 20 giorni della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un commerciante nel centro storico di Benevento, in uno dei vicoli frequentati da giovani e giovanissimi specialmente durante i fine settimana. .

All’origine del provvedimento l’attività di controllo svolta da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, nel corso dei servizi disposti dal Questore per garantire il sereno svolgimento della movida giovanile del sabato, ed in particolare a contrastare la somministrazione di alcolici ai minori.

In particolare, nella tarda serata di sabato scorso gli agenti della PASI hanno accertato che all’interno del locale venivano somministrati superalcolici a numerosi minorenni, di età compresa fra i 13 ed i 15 anni.

“Noi facciamo tutto il possibile per salvaguardare la salute dei giovani beneventani” il monito del Questore Giobbi che aggiunge: “Sarebbe auspicabile da parte di tutti coloro che possono, in un senso o nell’altro, contribuire a limitare, se non a debellare, questo nocivo costume, che in nome del facile profitto mette a repentaglio la salute dei nostri ragazzi e purtroppo anche degli infra-quattordicenni, incominciare a diventare parte attiva lasciando la posizione di osservatori indifferenti. La piaga della mescita di alcol a minorenni è un problema di tutti e non solo di alcuni”.