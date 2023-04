Auto fuori strada finisce in una scarpata: paura e feriti Incidente nella serata di ieri alle porte di Benevento, nei pressi dello svincolo per Pietrelcina

E' di due persone, di cui una persona trasportata in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera tra la Rotonda dei Pentri e lo svincolo per Pietrelcina, alle porte di Benevento. È in quel tratto della Statale che una Mazda 3 con quattro persone a bordo, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi nella scarpata sottostante la carreggiata.

Scattato l'allarme sul posto sono accorse le ambulanze dell'Unità di Rianimazione Croce Rossa 118 e della Misericordia, I vigili del fuoco e la polizia stradale. Momenti di paura per due degli occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo. Uno dei feriti è stato poi trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento, mentre un'altra persona ferita è stata poi trasferita al Fatebenefratelli. Saranno ora i rilievi della polizia stradale a chiarire la dinamica dell'incidente.