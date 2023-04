Giù dal balcone, giovane straniero in codice rosso all'ospedale San Pio Probabile caduta dal sesto piano di un condominio al Rione Libertà di Benevento. Indaga la Polizia

Se dovesse essere confermata la dinamica iniziale, avrebbe fatto un 'volo' di circa 20 metri il giovane nigeriano che, per cause ora in corso di accertamento da parte della Polizia, è precipitato da uno dei palazzi al parco Appia, al rione Libertà di Benevento. Un volo terribile che si è concluso sul marciapiedi sottostante. E' accaduto questo pomeriggio nel complesso denominato “palazzi blu”. A far scattare l'allarme sono stati i condomini dello stabile che hanno sentito il tonfo. Poi le urla e l'allarme fatto scattare al 118 e al 113. Sul posto sono accorse le ambulanze della Misericordia e dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e gli agenti di tre Volanti della Polizia. I sanitari hanno soccorso e trasportato in ospedale il giovane nigeriano, vivo, nonostante il volo, che se confermato sia avvenuto dal piano dove c'è l'appartamento dove vivono gli extracomunitari, non è escluso che la discesa possa essere stata attutita e rallentata dalle corde stendibiancheria o da altri ostacoli.

Ipotesi che ora sono al vaglio della Polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi e le misurazioni.

Trasportato in codice rosso in ospedale, il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle ferite riportate.

Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e se si sia trattato di un incidente o di altro.