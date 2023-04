Bomba carta esplode dinanzi ad un negozio: danni e paura al rione Ferrovia Benevento. L’ordigno piazzato alla base della saracinesca, danni al locale e ad un’auto

Prima un botto, poi il fumo e le sirene dei vigili del fuoco allertati da chi aveva udito l’esplosione della bomba carta piazzata la scorsa notte dinanzi alla saracinesca di un negozio specializzato nella vendita di caldaie e stufe in via Paga, al rione Ferrovia a Benevento. L’allarme a pochi metri dall’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

Secondo una prima ricostruzione l’esplosione sarebbe stata provocata da un grosso petardo innescato che ha piegato la serranda e danneggiato la porta d’ingresso dell’attività. La deflagrazione ha anche provocato danni ad un’auto, una Fiat Panda, parcheggiata nei pressi.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Quattro anni fa la stessa attività era già finita al centro di un episodio simile.

AGGIORNAMENTO

A far scattare l'allarme, poco prima delle 3, sono stati i sanitari del vicino ospedale Fatebenefratelli. In tanti hanno infatti udito l'esplosione ed hanno allertato il 115. Inizialmente si era pensato a qualche problema interno alla struttura ospedaliera. Giunti sul posto, però, i vigili del fuoco hanno notato i danni alla saracinesca dell'attività commerciale.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata e l'attenzione degli investigatori è centrata anche su eventuali immagini delle telecamere nella zona.

Nell'ottobre del 2019 tre colpi di pistola erano stati esplosi contro lo stesso negozio in via Francesco Paga. Dei tre proiettili esplosi due si erano fermati sulla serranda, un terzo, invece, aveva perforato la lastra di ferro ed il vetro interno dell'attività finendo all'interno del negozio.