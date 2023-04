Vigili del Fuoco. In pensione il caporeparto Zarrillo, il saluto dei colleghi Entrato nel Corpo nel lontano 1993 ha lavorato nei comandi di Roma, Avellino e Benevento

Oltre trent'anni di onorato servizio per il caporeparto Germano Zerrillo presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento che è andato in pensione lo scorso 1 aprile. Dinamico, giovanile nei modi di agire e di pensare, il Cr Zarrillo per anni ha prestato servizio presso la aserma di contrada Capodimonte mettendo a disposizione di colleghi e cittadini la propria professionalità di soccorritore. Entrato a far parte dei Vigili del fuoco come permanente il 15 febbraio del 1993, Germano Zarrillo fu assegnato a Roma. Dopo quattro anni di alta esperienza e formazione nella capitale, il trasferimento ad Avellino poi a Benevento,. Una permanenza nel Sannio con il Turno B che ha visto il passaggio di qualifica a caposquadra, caporeparto esperto e caporeparto. Oggi la meritata pensione ed il saluto da parte dei tanti colleghi che ne hanno apprezzato le doti negli anni e di tutto il comando provinciale di Benevento.