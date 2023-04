Colpi di pistola e droga, tra silenzi ed accuse respinte Interrogate le quattro persone coinvolte nell'inchiesta della Squadra Mobile

Tre si sono avvalse della facoltà di non rispondere, una invece lo ha fatto. Sono le scelte operate dalle persone colpite da una misura cautelare, martedì scorso, nell'inchiesta della Squadra Mobile in materia di armi e droga.

In particolare, sono rimasti in silenzio Gianfranco Viglione (avvocato Fabio Tuliniero), 54 anni di Summonte, agli arresti domiciliari, Angelo Pagnozzi (avvocato Francesco Pagnozzi) 33 anni, all'obbligo di dimora a Pannarano, e Ciro Novi (avvocato Gerardo Giorgione) 42 anni, ai domiciliari, di Roccabascerana. Quest'ultimo, però, attraverso dichiarazione spontanea ha escluso qualsiasi responsabilità sia rispetto ai colpi di pistola esplosi contro un'abitazione, sia per gli stupefacenti.

Ha invece risposto alle domande Domenico Garofalo (avvocato Grazia Luongo), 42 anni di Benevento, anch'egli ai domiciliari, che ha negato l'addebito di aver fatto fuoco prima in aria, poi contro la porta di un vicino della sua ex compagna, sostenendo che le tracce di polvere da sparo, che erano state rilevate attraverso lo stube al quale era stato sottoposto, erano dovute al fatto che aveva raccolto i bossoli dei colpi di pistola che erano stati sparati contro la sua casa.

Secondo gli inquirenti, un gesto compiuto per vendetta da Novi, Viglione e Pagnozzi. Dopo il parere del Pm, il Gip Gelsomina Palmieri deciderà sulle richieste di revoca della misura. La parola poi passerà al Riesame.