Sms trappola sul telefonino, le sottraggono i soldi della borsa di studio Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio per truffa di un 22enne napoletano

Maledetto quel messaggino. Le era arrivato sul telefono e lei non immaginava che sarebbe stata truffata, che le avrebbero portato via l'importo di una borsa di studio. Racconta questo l'inchiesta per la quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un 22enne napoletano. Stamattina era in programma l'udienza preliminare dinanzi al gup Maria Di Carlo, ma è slittata al 9 novembre per un problema di notifiche.

I fatti, accaduti a Campolattaro, risalgono al 7 settembre del 2021, a farne le spese una giovane, assistita dall'avvocato Enzapaola Catalano. Secondo gl inquirenti, l'imputato, in concorso con altre persone allo stato non identificate, sarebbe riuscito a far pervenire un sms sul cellulare della donna: un falso messaggio di Poste con il quale si invitava l'interessata ad aggiornare i dati anagrafici seguendo le indicazioni di un link allegato. Una operazione da fare per evitare il blocco di una carta Poste pay evolution.

Alla comunicazione farlocca era poi seguita, immediatamente, la telefonata di qualcuno che, presentandosi come un addetto di Poste, avrebbe invitatao la poverina a raggiungere uno sportello postamat, dove, in base alle indicazioni ricevute, avrebbe potuto sbloccare la carta. In questo modo alla poverina erano stati sottratti 2770 euro, accreditati sulla carta Poste pay evolution intestata all'allora 20enne.