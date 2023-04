La moglie è in Questura, lui vuole entrare a tutti i costi: arrestato Benevento. Ai domiciliari un ultratrentenne

Lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: è l'ipotesi di reato contestata ad un ultratrentenne di Benevento per un episodio accaduto nella giornata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe cercato di entrare in tutti i modi in Questura dove si trovava la moglie, a quanto pare per presentare una denuncia. Inutili i tentativi dei poliziotti di calmarlo ed indurlo ad andar via, lui avrebbe dato in escandescenze, insistendo perchè gli fosse permesso l'accesso agli uffici.

Un comportamento che gli è costato l'arresto e, su ordine della Procura, la sottoposizione ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. E' difeso d'ufficio dall'avvocato Pasquale Meccariello.