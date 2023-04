Rubano auto e poi la riportano dove era in sosta, assolti 4 giovani beneventani Benevento. La sentenza per un episodio del 2019

Erano accusati di furto aggravato, ma sono stati assolti per non aver commesso il fatto. E' quanto deciso dal giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di quattro giovani beneventani: Camillo Colella junior, 27 anni, Graziano Iele, 33 anni, Gabriele De Luca, 34 anni, Alberto Anzovino, 26 anni, difesi dagli avvocati Antonio Leone e Tullio Tartaglia.

Erano stati chiamati in causa per il furto, avvenuto nella notte del 5 maggio del 2019, di una Fiat Uno che il proprietario – parte civile con l'avvocato Mario Salerno – aveva lasciato in sosta lungo via Piccinato. Era stato lui a dare l'allarme alla polizia: era all'incirca l'una e trenta quando aveva segnalato che la sua macchina era sparita, poi dopo un'ora aveva riferito che l'auto era stata rimessa al suo posto, e che dalla stessa erano scese quattro persone che si erano poi allontanate in direzione di via Napoli.

E' in via Vitelli che la Volante aveva fermato i quattro imputati, tirati in ballo, perchè ritenuti coloro che avevano lasciato la Uno, da una indagine sfociata in un giudizio che si è concluso con la loro assoluzione. Era quanto chiesto dalle difese, non dal Pm, che aveva proposto la condanna a 8 mesi.