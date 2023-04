Ho sorpreso mia moglie con amico, ho trovato lui in Questura: non c'ho visto più Benevento. La versione dell'ultratrentenne arrestato dalla Mobile

Ha ammesso di aver sbagliato, e per questo ha chiesto scusa. Sostenendo di non averci visto più quando, dopo aver sorpreso a casa la moglie ed il suo amico, se li è trovati di fronte, insieme, anche in Questura. Difeso dall'avvocato Lucia Catalano, è stata questa la versione offerta al gip Loredana Camerlengo dall'ultratrentenne di Benevento arrestato dalla Mobile per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e minacce.

L'uomo ha ricostruito a suo modo la vicenda per la quale è finito ai domiciliari, fissando come punto di partenza un rapporto già incrinato ed una lite scoppiata a Pasqua. Erano attesi dalla famiglia di lui, ma la coniuge aveva preferito tornare nella loro abitazione. L'indagato aveva invece rispettato l'invito, ma subito dopo aver pranzato era rientrato.

Ha affermato che, una volta aperta la porta, aveva dovuto fare i conti con una scena certamente non piacevole, lei in atteggiamenti intimi con un amico di famiglia. Inevitabile lo scontro e le urla, cui era seguita la decisione della donna di raggiungere la Questura per denunciarlo. L'ultratrentenne ha aggiunto di averla seguita e di aver notato, in via De Caro, l'auto dell'amico.

A quel punto, aveva chiesto ed ottenuto, dopo un primo no, di poter accedere agli uffici, dove si era imbattuto nel 'rivale'. Una presenza – ha spiegato- che lo aveva mandato in tilt: lo aveva aggredito, colpendolo al volto, poi si era scagliato anche contro i poliziotti che cercavano di calmarlo. Ero talmente agitato che la pressione mi è salita tantissimo, tanto da rendere necessario l'intervento del 118, ha concluso. Il suo legale ha chiesto di non adottare alcuna misura cautelare, attesa la pronuncia del giudice.