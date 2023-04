Una Polizia moderna che guarda ai giovani anche grazie alle associazioni Festa della Polizia. Il Questore Giobbi: "Continua impegno contro vendita alcol agli adolescenti"

Promuovere la legalità tra i giovani e anche grazie all'insostituibile contributo delle associazioni di volontariato. Questo al centro del 171enismo anniversario della fondazione del laPolizia di Stato che si è svolto nella splendida cornice del Teatro Romano a Benevento.

E' stato il Questore Edgardo Giobbi a fare gli onori di casa e ad accogliere le massime autorità civili, militari, religiose e i rappresentanti dle Governo e del Consiglio regionale che hanno partecipato all'evento che si è aperto con la lettura dei messaggi del Capo dello Stato, del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia di Stato. A guidare lo schieramento degli agenti inquadrati sul palco del bellissimo Teatro Romano, il vicequestore Vittorio Zampelli che ha scandito l'ingresso dei labari di Provincia, Comune di Benevento e delle associazioni dell'Anps e dei Carabinieri e delle tappe della manifestazione.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente Mattarella, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha preso la parola il Questore della Provincia di Benevento, Edgardo Giobbi che ha salutato le autorità presenti rimarcando “Un abbraccio fraterno all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza con cui condivido ogni giorno le problematiche operative della gestione della sicurezza pubblica”.

Il numero uno della Questura Sannita ha poi posto l'attenzione sulla Polizia moderna, ai giovani e al mondo dell'associazionismo: “Celebriamo a Benevento una Polizia moderna e al passo dei tempi. Una Polizia – ha rimarcato il dottore Giobbi - che ha saputo esplorare nuovi ambiti e ha voluto rafforzare la propria specifica azione in partenariato con il mondo delle associazioni e del mondo del volontariato in Genere. Grazie alla Misericordia che ha formato oltre 100 poliziotti per il primo soccorso e l'associazione Rugby Factory Benevento e Streghe Benevento 2014 con cui abbiamo avviato un percorso per trasmettere valori positivi alle giovani generazioni”.

Giovani al centro della mission della Questura sannita a partire dalle scuole per poi arrivare ai controlli per prevenire o reprimere determinati fenomeni con al centro proprio i giovanissimi, a partire dalla somministrazione di alcol agli adolescenti: “Nel 2022 i controlli in tal senso hanno portato alla chiusura di 11 locali per mescita di alcol ai minorenni. Auspico che questa forma di contrasto la Questura di Benevento non abbia più la sensazione di essere sola”.

Chiaro l'invito agli altri organi preposti sul territorio comunale ad effettuare controlli di questo tipo, specialmente durante il fine settimana e nelle zone dove si ritrovano i giovani per il fine settimana.

Sono stati 189 i codici rossi trattati dagli agenti dopo le denunce delle vittime di violenza di genere.

Polizia di stato protagonista, con tutte le sue specialità, con miglia e miglia di controlli effettuati lungo le strade “anche per reprimere i reati predatori” ha rimarcato il Questore Giobbi che ha poi ringraziato “I colleghi della Volante che hanno prontamente salvato una donna che qualche settimana fa si era lanciata dalla finestra della propria casa, salvandola”. Agenti premiati oggi dal sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha consegnato loro una targa. “Ringrazio i miei e i vostri poliziotti sempre al servizio della comunità”.