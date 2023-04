L'avvocato Antonio Castiello neo console onorario del Kirghizistan a Benevento La nomina per il professionista

Presso la sede dell'Ambasciata del Kirghizistan in Italia, l'ambasciatore Taalai Bazarbaev ha incontrato l'avvocato Antonio Castiello, neo console onorario del Kirghizistan a Benevento (con circoscrizione consolare che comprende la regione Campania e sede consolare al viale Atlantici)

Nel corso dell'incontro è stato solennemente presentato l'exequatur rilasciato ad Antonio Castiello dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, che lo autorizza ad esercitare le relative funzioni di console onorario.

L'ambasciatore si è congratulato con il console onorario per la sua nomina e ha ricordato che con l'inizio del suo lavoro, tutti i cittadini del Kirghizistan che soggiornano nella regione Campania hanno il diritto di contattarlo per tutte le questioni di sua competenza.

Allo stesso tempo, ha espresso la speranza che il console onorario fornisca la massima assistenza per lo sviluppo della cooperazione italo-kirghiza nei settori commerciale, economico, culturale, umanitario e in altri di reciproco interesse. L' avvocato Antonio Castiello ha ringraziato la parte kirghisa per la fiducia accordata e ha sottolineato la disponibilità a compiere tutti gli sforzi necessari per garantire i legittimi diritti ed interessi dei cittadini del Kirghizistan, nonché per promuovere una proficua interazione tra il Kirghizistan e l'Italia.