Spaccio di droga anche a minori, accusa ridimensionata: condannato a 6 mesi Benevento. Rito abbreviato, la sentenza per un 23enne di Montesarchio

Sei mesi. E' la condanna stabilita con rito abbreviato dal gup Loredana Camerlengo, dopo aver riqualificato l'accusa nell'ipotesi più lieve, per Amin Vincenzo Hedeil (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), il 23enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri della locale Compagnia nell'ottobre del 2022 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante, esclusa, della cessione a tre minorenni. Come si ricorderà, i militari avevano rinvenuto 140 grammi di hashish e marijuana.

Il 23enne era stato rimesso in libertà dopo la precedente udienza, rinviata perchè la difesa aveva eccepito l'assenza dei dati Arpac sulla qualità della sostanza stupefacente, prodotti oggi dalla Procura ma dichiarati inutilizzabili. In quella occasione il Pm aveva chiesto per lui la condanna a 3 anni, 1 mese e 10 giorni. Oggi la discussone e la sentenza.