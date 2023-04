Droga, corruzione, telefoni in carcere: arrestati anche alcuni beneventani Inchiesta Procura Trapani. Uno è già detenuto nel penitenziario siciliano, gli altri a domiciliari

Ci sono anche alcuni beneventani tra gli arrestati nell'operazione, denominata Alcatraz, diretta dalla Procura di Trapani e condotta dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria su droga, telefoni e corruzione nel carcere siciliano. E' qui che è detenuta l'unica persona di Benevento-un 38enne- colpita da una delle 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere: alle altre - almeno 3: una 32enne,un 33enne ed un 32enne- che abitano nel capoluogo sannita sono invece stati applicati i domiciliari (in tutto per 5 indagati) ; due, infine, gli obblighi di dimora.

Le ipotesi di reato a vario titolo: corruzione, spaccio di droga, abuso d'ufficio, truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, evasione e accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti.

Oltre che a Benevento, gli arresti sono stati eseguiti a Trapani, Palermo, Bari, Porto Empedocle (Ag), Mazara del Vallo (Tp) e Avola (Sr).

IN AGGIORNAMENTO