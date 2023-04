Ecco come è andato quell'incidente. "Hanno detto il falso": assolti Benevento. La sentenza: il fatto non sussiste per un 49enne della città ed un 34enne di Paduli

Erano accusati di falsa testimonianza, sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del giudice Perrotta al termine del processo a carico di Antonio Martino, 49 anni, di Benevento, e Pino Mastrovito, 34 anni, di Paduli.

Difesi dagli avvocati Fabio Russo e Togo Verrilli, erano stati chaimati in causa per le dichiarazioni rese nell'aprile del 2017 durante un procedimento civile, peraltro ancora non definito, relativo ad un incidente stradale accaduto nel dicembre del 2012, del quale aveva fatto le spese una donna. In particolare, secondo gli inquirenti, avevano affermato di essere a bordo di un'auto che seguiva a poca distanza la Mazda della malcapitata, urtata da una macchina che procedeva in direzione opposta.

In seguito all'impatto, la Mazada si era ribaltata, e loro avevano soccorso la poverina, allontanandosi solo quando era arrivata l'ambulanza. Circostanze, quelle riferite dinanzi al Tribunale, non ritenute veriterie perchè l'automobilista aveva denunciato ai carabinieri che al momento dell'incidente non c'erano testimoni, e di essere uscita da sola dall'abitacolo, senza alcun aiuto.