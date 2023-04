Mille Cardiologi a Napoli per Congresso Nazionale presieduto dal dott. Scherillo Campus Cuore organizzato dalla UOC Cardiologia Interventistica UTIC dell' AORN "San Pio"

Dal 14 al 15 aprile 2023 si terrà a Napoli la decima edizione del Congresso Nazionale Campus Cuore organizzato e presieduto dal Dr. Marino Scherillo, Direttore della Cardiologia Interventistica UTIC dell' AORN "San Pio" di Benevento e Segretario Generale del Comitato Scientifico Nazionale dell' Àssociazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).

Sono attesi mille Cardiologi provenienti da tutta Italia : tra loro ci saranno anche oltre 200 Giovani Cardiologi provenienti da tutte le Scuole di Specializzazione Italiane di Cardiologia. Tutti insieme discuteranno con i migliori Opinion Leader della Cardiologia Italiana ed ed Internazionale sulle più recenti innovazioni - non ancora incluse nelle Linee Guida - nella terapia farmacologica, interventistica e cardiochirurgica per le cure di qualità delle cardiopatie.

Tra i tanti temi si discuterà di : ACIDO BEMPEDOICO farmaco innovativo per la terapia delle dislipidemie in soggetti intolleranti alle statine; VERICIGUAT farmaco tra poco disponibile anche in Italia che ha dimostrato di ridurre la mortalità e le frequenti ospedalizzazioni dei soggetti affetti da grave scompenso cardiaco; TRATTAMENTO DELLE VALVULOPATIE mediante cardiochirurgia mininvasiva per l' insufficienza della valvola mitrale oppure mediante cateterismo cardiaco per la correzione percutanea dell' insufficienza della valvola tricipite;

POROABLAZIONE PER LA TERAPIA DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE è la più recente tecnica percutanea per la cura definitiva di una aritmia cardiaca molto diffusa nella popolazione : la fibrillazione atriale, un l’intervento non chirurgico che è risultata molto efficace e sicuro.

Inoltre, verranno presentati e discussi dal Dr. Marino Scherillo i risultati di una terapia farmacologica innovativa per la cura dell' Infarto Miocardico Acuto (IMA). Si tratta della terapia con Anticorpi Monoclonali PCSK9-i contro il colesterolo "cattivo" (LDL colesterolo) somministrati nelle prime ore dell' IMA.

La Cardiologia dell' AORN "San Pio" di Benevento è stata la prima in Italia ad aver impiegato - già nel 2019 - questo farmaco durante il ricovero in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) che ha dimostrato di ridurre del 20 % la mortalità per IMA .