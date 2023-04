Lo fanno salire in auto: immobilizzato, rapinato e colpito con pugni e calci Benevento. Chiesto il processo per un 35enne, episodio nella zona di Rotonda dei Pentri

Avrebbe agito “in concorso e in riunione con altre due persone” che sono però “rimaste ignote”. Ecco perchè il pm Flavia Felaco ha chiesto solo il rinvio a giudizio di un 35enne di Foglianise, difeso dall'avvocato Roberto Pulcino, per rapina e lesioni gravi.

Le accuse gli sono state contestate nelle indagini sull'episodio accaduto il 10 gennaio del 2020 nella zona della Rotonda dei Pentri, del quale avrebbe fatto le spese un 41enne di Pago Veiano, assistito dall'avvocato Massimiliano Cornacchione. Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, dopo aver fatto in modo che raggiungesse con la sua macchina un luogo isolato, il malcapitato sarebbe stata fatto accomodare sul sedile del lato passeggero di una Fiesta, dove sarebbe stato immobilizzato e derubato del cellulare lasciato nella sua auto.

Inoltre, dopo essere stato perquisito per capire se custodisse altri beni di valore, sarebbe stato fatto scendere e sarebbe stato colpito con un pugno al volto e calci al corpo, riportando lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. Questa mattina era in programma l'udienza preliminare dinanzi al gup Pietro Vinetti, ma è slittata al 17 novembre per un problema di notifiche.

(foto di repertorio)