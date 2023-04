"T'aggia accide", 3 colpi di pistola: uno colpisce di rimbalzo uomo a una gamba Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio di due persone di Campoli Monte del Taburno

Prima sarebbe stato minacciato, poi “in sua direzione” sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola, uno dei quali, rimbalzando sul terreno, l'aveva ferito ad un arto. E' la vicenda di cui era rimasto vittima un uomo di Tocco Caudio, per la quale il pm Flavia Felaco ha chiesto che vengano spediti a giudizio Antonio Coppolaro, 36 anni, e Cosimo Coppolaro, 46 anni, di Campoli Monte del Taburno, difesi dall'avvocato Raffaele Scarinzi.

I fatti risalgono al 4 ottobre del 2020: secondo gli inquirenti, entrambi avrebbero raggiunto in auto l'abitazione del malcapitato, assistito dall'avvocato Marcello Giulianini, muniti di una pistola semiautomatica calibro 9x21 che Cosimo avrebbe messo a disposizione e Antonio utilizzato. Quest'ultimo l'avrebbe impugnata e, dopo aver detto all'indirizzo del proprietario della casa l'espressione “t'aggia accide”, avrebbe fatto fuoco tre volte “per futili motivi”.

Uno dei proiettili aveva raggiunto l'uomo alla gamba sinistra: nulla di grave, per fortuna, per lui una prognosi di tre giorni. L'udienza preliminare, fissata per oggi, è saltata per problemi di notifiche: il 27 novembre il prossimo appuntamento dinanzi al gup Pietro Vinetti.