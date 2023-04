Auto in fiamme nella notte al rione Libertà di Benevento Il fuoco ha danneggiato una Fiat 500 x in via Minghetti

Sono in corso di accertamento le cause che hanno scatenato l'incendio che la scorsa notte a Benevento ha danneggiato una Fiat 500 X lasciata in sosta in via Minghetti, al rione Libertà. L'allarme dopo della mezzanotte quando i residenti hanno notato le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.

Il fuoco ha danneggiato in particolare la parte anteriore del veicolo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori.