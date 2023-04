Due auto in fiamme nella notte a Benevento e Telese Terme In città ancora una Fiat 500X avvolta dalle fiamme sempre in via Minghetti, al Rione Libertà

Doppio incendio di auto nella notte nel Sannio. L'episodio che più balza agli occhi è certamente quello registrato in via Minghetti al Rione Libertà, a Benevento, dove anche stavolta a finire probabilmente nel mirino di qualcuno è stata una Fiat 500 X simile a quella danneggiat dall'incendio di qualche giorno fa. Scattato l'allarme, sul posto sono interventui i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini.

come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata. indagini in corso anche a Telese Terme, sempre per l'incendio di un'auto lasciata in sosta nei pressi di via del Lago. Anche in questo caso lavoro per i vigili del fuoco e per le forze dell'ordine.