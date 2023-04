Investimento in pieno centro a Benevento, 48enne in ospedale L'incidente a piazza Orsini. Indaga la Polizia Municipale

E' stato trasportato al San Pio di Benevento il 48enne che questa mattina è stato investito da un'auto in corrispondenza di piazza Orsini, in centro a Benevento. Secondo una prima ipotesi il malcapitato era da poco sceso dalla sua auto quando una Volkswagen Polo lo ha travolto. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente soccorso e trasportato il 48enne in ospedale ha causa delle ferite riportate. Saranno ora gli accertamenti della Polizia Municipale a dover delineare la dinamica dell'incidente.