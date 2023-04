Addio al dottore Raffaele Nardone, commercialista paziente e sempre col sorriso San Giorgio del Sannio. Si è spento qualche giorno fa a 56 anni

Se ne è andato per sempre qualche giorno fa, lasciando un vuoto incolmabile tra quanti lo conoscevano. Aveva 56 anni il dottore Raffaele Nardone, di San Giorgio del Sannio, un commercialista molto noto per preparazione, professionalità e affidabilità . Doti alle quali abbinava disponibilità e pazienza nei confronti di tutti coloro che a lui si rivolgevano.

Dedito al lavoro ed alla famiglia, riusciva ad animare con il suo carattere gioviale ogni occasione lavorativa, mettendo a proprio agio tutti gli interlocutori anche nelle situazioni più complesse .

La sua disponibilità era conosciuta in tutti gli ambienti, non solo tra i suoi colleghi commercialisti. Sempre pronto a dare mano in qualsiasi momento, non si tirava mai indietro di fronte ad una richiesta di aiuto profondendo tutte le energie necessarie alla risoluzione del singolo problema .

Tributarista eccellente, volto noto delle Commissioni tributarie (provinciali e regionali), fiduciario del Tribunale per le procedure concorsuali, commercialista esperto dotato di spiccata intuizione e genialità, rispettato ed amato da tutti, il dottore Nardone ha lasciato sgomente le comunità sangiorgese e beneventana, che hanno perso un punto di riferimento.

La sua semplicità nell’illustrare le soluzioni in una materia così complessa è stata una luce per tutti coloro che si smarrivano nei meandri della normativa fiscale e tributaria.

Mancheranno il suo sorriso, la sua passione per la professione e la sua simpatia. Mancherà alla moglie Annamaria e a tre splendi figli che gli aveva regalato: Angelo, Irene e la piccola Iris. Buon viaggio, dottore Nardone.