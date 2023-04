Bambini della scuola Primaria di Baselice in visita alla Stazione dell'Arma Incontro alla caserma “Giovanni Nicoletti” per promuovere la cultura della legalità

“I Carabinieri sono come mura che proteggono un regno” questa la riflessione di un alunno della classe quinta della Scuola Primaria “Padre Pio” di Baselice contenuta in una lettera consegnata nella mattina di oggi al Comandante della Stazione Carabinieri del piccolo comune del Fortore, nell’ambito degli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri per promuovere la cultura della legalità. I giovani alunni, accompagnati dai loro insegnanti sono stati ospiti della Stazione di Baselice intitolata al “Tenente Giovanni Nicoletti” (medaglia d’argento al valor militare alla memoria), ove il Comandante, Maresciallo Capo Antonio Pellegrini ed i suoi collaboratori li hanno accolti nei locali e negli uffici dove quotidianamente lavorano, mostrando loro una tangibile testimonianza della cosiddetta “vita di caserma”, tante volte proposta in note fiction televisive!

Grazie al qualificato intervento del Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, Luogotenente Franco Tizzani e dei suoi militari, gli alunni hanno potuto anche toccare con mano l’Alfa Romeo Giulia, la “gazzella” dei Carabinieri in servizio di pronto intervento, simbolo imperituro di sicurezza per i cittadini che la vedono passare lungo le strade principali e periferiche delle città e dei paesi d’Italia a tutela della legalità. È stato poi mostrato ai ragazzi – entusiasti come i loro insegnanti – il funzionamento dell’etilometro.

Al termine di un costruttivo e sereno dialogo sul tema della legalità e su ogni curiosità espressa dai giovani discenti, c’è stato un momento di condivisione conviviale culminato con la degustazione di un dolce a tema e con l’omaggio, da parte del Comandante e dei militari della Stazione, di una borraccia con sopra stampati il nome di ogni alunno e la frase “Legalità è vivere la propria vita con giustizia e rispetto delle regole!” e di un terrarium agli insegnanti, accompagnato da un bigliettino con la frase “Un piccolo pensiero affinché in ciascuno di noi germogli inesauribile il seme della Legalità!”.

Alla caserma è stato donato, dal Dirigente Scolastico, Prof. Michele Ruscello, dagli insegnanti e dagli alunni, un tronchetto della felicità corredato da un’espressione di vivo, sentito e fiducioso ringraziamento.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento promuove ogni iniziativa ed occasione d’incontro con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia al fine di diffondere nelle nuove generazioni la cultura della legalità.