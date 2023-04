Caritas e Istituto Alberti, gli studenti dialogano sulla pace Benevento. Domani mattina una tavola rotonda al Teatro Comunale

E' la tappa finale dell'iniziativa lanciata il 1 marzo in occasione della Giornata mondiale della cura della vita delle persone e del pianeta. E' in programma domani mattina, dalla 9.30, al Teatro Comunale di Benevento, dove la Caritas e l'Istituto Alberti hanno organizzato una tavola rotonda sulla pace, su quale pace.

Dopo i saluti del sindaco Clemente Mastella, della dirigente dell'Alberti, Silvia Vinciguerra, e del direttore della Caritas di Benevento, Pasquale Zagarese, a dialogare con i giovani studenti saranno Abdallah Massimo Cozzolino, presidente della Federazione islamica della Campania, Cesare Moscati, rabbino capo di Napoli, Antonio Mattone, della Comunità Sant'Egidio, Peppino Fiordelisi, coordinatore d'area Campania di Emergency.

Moderati da Nico De Vincentis, i lavori saranno conclusi dall'Arcivescovo Felice Accrocca. Il percorso degli allievi dell'Alberti, costellato da alcune iniziative svolte, improvvisandosi “rider per la pace”, per conto della Caritas (servizi in cucina e diverse raccolte), si chiuderà con la marcia per la pace ad Assisi.