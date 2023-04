Un infarto mentre corre nella zona dell'Agrario, medico in rianimazione Benevento. Il professionista è ricoverato al San Pio

Stava passeggiando nella zona dell'Istituto agrario a Piano Cappelle, o forse correndo, quando si è sentito male. E' un medico, ha immediatamente intuito ciò che gli stava capitando, che dietro quel dolore ad un braccio ed allo stomaco che improvvisamente lo aveva colpito si nascondeva, probabimente, un infarto.

E' stato costretto a fermarsi, provvidenziale l'arrivo di una persona che lo conosceva. Lo ha visto a terra, ha immediatamente dato l'allarme. Ed ora sono ore di apprensione per le condizioni di un dottore ultrasessantenne di Benevento, molto noto anche per il suo impegno in ambito universitario.

Dopo un primo soccorso, il professionista è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Pio, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione.

La notizia si è inevitabilmente diffusa, enorme la preoccupazione dei suoi familiari e di quanti da sempre ne apprezzano le capacità.