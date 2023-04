"Sai chi è Berlusconi?...: ubriaco, si scaglia contro i poliziotti Benevento. Protagonista un 43enne che già tre mesi fa si era reso responsabile di un altro episodio

L'alcol è una brutta bestiaccia. Lui doveva averne ingurgitato una quantità spropositata se, all'improvviso, rivolgendosi ad un poliziotto, gli ha chiesto se sapesse chi è Berlusconi, lasciando intendere di conoscerlo e di aere con lui una qualche forma di rapporto.

Brutta bestiaccia, l'alcol, per le conseguenze che provoca in un 43enne di Benevento che si è reso protagonista di un episodio per molti versi simile a quello di tre mesi fa. Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato dinanzi ad un bar al viale Mellusi, dove l'uomo, in stato di ubriachezza, avrebbe dato fastidio ad alcune persone.

Un comportamento che un appartenente alle forze dell'ordine ha cercato di bloccare, invitandolo ad andar via. Niente da fare, il 43enne non ha desistito, tanto da rendere necessario l'intervento di una Volante che lo ha poi condotto in Questura. Una volta negli uffici, dove è stato raggiunto dall'avvocato Antonio Leone, il 43enne ha dato in escandescenze, inveendo e scagliandosi contro alcuni agenti. Alla fine, dopo essere stato calmato, ha potuto lasciare via De Caro, con una denuncia a carico.

A metà gennaio, come si ricorderà, in preda ai fumi dell'alcol, aveva fermato la sua Mercedes lungo via Rummo, sbraitando contro le persone in transito. Poi, aveva sferrato calci ed un pugno a due poliziotti.