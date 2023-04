Rapina in casa ad Airola. il sindaco Falzarano: "Episodio grave e brutale" Il primo cittadino rassicura: carabinieri al lavoro. Ritrovata una delle auto utilizzate per la fuga

“Io e l'intera amministrazione comunale di Airola siamo vicini e solidali alla famiglia che questa notte è stata rapinata da sei banditi armati che non hanno esitato a picchiare due delle tre persone che erano presenti in casa. Un fatto grave”.

Non usa mezzi termini il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano per commentare la rapina messa a segno questa notte ai danni di una famiglia in via Lavatoio, nella cittadina della Valle Caudina.

Sei i banditi entrati in azione, sembra armati con un piede di porco, che non hanno esitato a legare e picchiare il capofamiglia e sua moglie, presenti nella casa al pari del figlio.

Dalla casa del commerciante i malviventi hanno portato via orologi, altri oggetti di valore e soldi. Un bottino ancora in via di quantificazione. Comprensibile lo choc per le vittime e per l'intera comunità di Airola.

“Esprimiamo la nostra solidarietà” ha rimarcato ancora il sindaco Falzarano che poi spiega: “Grazie anche ai sistemi di videosorveglianza è stata individuata una delle auto utilizzate dai banditi per la fuga. Ora speriamo che le forze dell'ordine quanto prima facciano luce sull'accaduto e riescano ad identificare gli autori”.

Carabinieri al lavoro dalla notte tra domenica e oggi sia per visualizzare le immagini del sistema di videosorveglianza che per effettuare rilievi e indagini. “Sono in contatto con i militari della Stazione dell'Arma e assicuro i cittadini che gli investigatori sono al lavoro e grazie alle immagini delle telecamere comunali un'auto è stata rintracciata. Purtroppo, però, come spesso accade in questi casi, si tratta di un veicolo rubato”.

Sarebbero due le auto utilizzate dai malviventi per arrivare ad Airola e per la fuga dal luogo della brutale rapina. “Una cosa sono i furti – ha concluso il sindaco Falzarano – altra questi tipi di episodi di una violenza inaudita e brutale e che ancora oggi purtroppo si verificano nel nostro territorio”.