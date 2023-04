Colpi dei ladri nel Sannio: rubati soldi, armi e sigarette Ancora raid in provincia: nel mirino abitazione a San Salvatore e rivendita di tabacchi a Circello

Ladri ancora in azione nella notte nel Sannio. Sono infatti due i colpi registrati nelle ultime ore. Il primo a San Salvatore Telesino dove i malviventi hanno 'visitato' un'abitazione dalla quale hanno portato via una serie di armi, soldi e gioielli. Il tutto mentre i proprietari di casa erano assenti. Al rientro, per loro l'amara sorpresa. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un primo inventario del materiale rubato ed avviato le indagini.

Lavoro per i carabinieri anche a Circello dove invece nel mirino è finita una rivendita di tabacchi. Dopo aver forzato l'ingresso, gli autori del raid hanno portato via alcune stecche di sigarette.