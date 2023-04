Controlli dei carabinieri nel Fortore: multe e segnalazione per uso di droga Il servizio dei militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

Quasi 70 veicoli controllati al pari di 78 persone identificate e verifiche in undici negozi. Sono i numeri dei controlli dei carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo nel Fortore. I militari hanno segnalato alla Prefettura un uomo per uso di sostanze stupefacenti dopo che è stato fermato e trovato in possesso di 3 grammi di eroina. Per lui è ovviamente scattato anche il ritiro della patente di guida. Nove le multe e 2 le patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva e guida contromano.