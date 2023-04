Maserati rubata e poi incendiata nelle campagne di Telese Terme: è giallo Sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato

E' quasi certamente di origine dolosa l'incendio che nella serata di ieri ha distrutto una Maserati. L'auto di grossa cilindrata era stata lasciata in sosta, o forse abbandonata, lungo una stradina di campagna alle porte di Telese Terme. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del vicino distaccamento della cittadina termale e gli agenti del Commissariato. Spento il rogo, i poliziotti e i pompieri hanno effettuato un sopralluogo.

Sul veicolo, sequestrato, sono ora in corso gli accertamenti per stabilire provenienza e proprietà.

AGGIORNAMENTO

Dai primi accertamenti, andati avanti fino a tarda sera, si è accertato che la Maserati era stata rubata qualche ora prima da qualcuno e poi abbandonata e incendiata nelle campagne di Telese Terme. Sono ora in corso le indagini per cercare di fare chiarezza sul'lintera vicenda. Sono infatti in corso le indagini degli agenti del COmmissariato di Telese Terme che hanno effettuato i rilievi su quel che resta del veicolo danneggiato pesantemente dal fuoco.