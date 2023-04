Detenuto appicca un incendio in cella. L'ira del sindacato Sinappe Evacuata una sezione della casa circondariale di Benevento. Risolutivo l'intervento degli agenti

Momenti di paura la scorsa notte all'interno del carcere di Benevento per l'incendio che un detenuto avrebbe appiccato. A denunciare l'episodio è il sindacato Sinappe con una nota a firma del coordinatore nazionale, Fernando Mastrocinque.

“Un detenuto nel cuore della notte ha dato fuoco alla propria camera di pernotto; in un attimo una coltre di fumo nero ha reso l’aria irrespirabile, tanto da rendere necessaria l’evacuazione dell’intera sezione G1” come ha spiegato il delegato provinciale del Si.N.A.P.Pe Salvatore Iannella, tra i primi ad intervenire e che ora commenta l'accaduto: “Le fiamme si erano propagate ovunque, con l’ausilio degli estintori, l’incendio è stato domato e tutti i detenuti presenti evacuati presso il punto di raccolta”. Un intervento tempestivo da parte degli agenti che ha scongiurato conseguenze più gravi.

“Non si può sottacere ad eventi come questo; la drammatica situazione in cui versano le carceri italiane continua a materializzarsi in continue aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria che, oltre agli estremi sacrifici lavorativi, mette a rischio la propria incolumità personale” ha invece commentato il numero uno nazionale del sindacato, Fernando Mastrocinque. “Mi rammarico per l’accaduto - conclude Mastrocinque- ed esprimo grande solidarietà ai colleghi e mi complimento con loro per essere intervenuti con competenza e grandissima professionalità”.