Vietano l'accesso ai familiari nel Pronto Soccorso: tensione e porta sfondata E' accaduto la scorsa notte all'ospedale San Pio di Benevento. Indagano i carabinieri

Una porta sfondata e momenti di tensione la scorsa notte, erano da poco passate le 3, all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento dove i familiari di un degente hanno dato in escandescenza sembra dopo il rifiuto di accedere all'area interdetta ai visitatori. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che si trovava in servizio all'esterno del reparto. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno identificato i protagonisti della vicenda e costatato i danni provocati alla struttura.

Momenti di tensione che per fortuna si sono poi placati con la presenza dei militari all'interno della struttura sanitaria. resta ora da capire cosa abbia provocato la reazione dei familiari del degente. Saranno ora le indagini dei carabinieri a fare luce sull'accaduto.