Controlli dei carabinieri nel Fortore: multe e denuncia Le verifiche dei militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo

I carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato controlli nei comuni della Val Fortore nel fine settimana. In azione 28 pattuglie che hanno controllato 66 persone, 55 veicoli e 14 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli stradali, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato un giovane fortorino per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché fermato alla guida di un’automobile con un tasso alcolemico di quasi 1 g/l. All’uomo è stata ritirata la patente di guida.

I militari delle Stazioni della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno inoltre elevato 2 sanzioni amministrative per 388 euro, contestando infrazioni per circolazione in mancanza dei documenti necessari e per omessa revisione.