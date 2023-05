Violazione norme sicurezza in un cantiere, denuncia e multa per tre Carabinieri di Baselice e del Nucleo ispettorato del Lavoro in azione nel centro fortorino

I carabinieri della Stazione di Baselice e del Nucleo ispettorato del lavoro di Benevento hanno effettuato una serie di controlli nei cantieri edili nel centro fortorino. Al termine delle verifiche hanno denunciato tre imprenditori edili per violazioni della normativa. In particolare, due imprenditori sono stati sorpresi a lavorare all’interno del cantiere senza adottare i dispositivi di protezione individuale previsti, mentre il terzo non aveva provveduto ad installare un quadro elettrico, necessario per il funzionamento in sicurezza delle apparecchiature in uso. Per tutti è scattata la denuncia e multe per oltre settemila euro.