Valle Telesina, controlli, multe e dosi di droga sequestrate Le verifiche dei carabinieri della Compagnia Cerreto Sannita

I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita negli ultimi giorni hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio con l’impiego di 32 pattuglie che hanno operato nei ventuno comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.V e per prevenire gli incidenti stradali. Sono stati controllati iversi esercizi pubblici, 202 persone e 124 autoveicoli, tra cui alcuni pregiudicati.

Nel comune di San Salvatore Telesino i militari della Aliquota Radiomobile, nel corso di servizio di contrasto all’uso e spaccio di stupefacenti procedevano al controllo: di un uomo residente in Valle Telesina, che a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso un involucro in cellophane contenente una dose di cocaina e per questo segnalato in Prefettura come assuntore al pari di un giovane della vicina provincia di Caserta trovato in possesso di una dose di marijuana ed una di crack. A Solopaca patente ritirata per un giovane trovato alla guida di un'auto con una motorizzazione maggiore a le indicazioni per i neo patentati. Nei comuni di Amorosi, Telese Terme, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi e Cerreto Sannita sono state elevate numerose sanzioni amministrativa al Codice della Strada per: guida senza patente, veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, mancata revisione periodica.