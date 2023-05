Dichiara di vivere da solo per ottenere il reddito di cittadinanza, denunciato L’uomo secondo le indagini dei Carabinieri vive con altri familiari

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita hanno denunciato un 63enne, residente in Valle Telesina, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le indagini, tramite i controlli incrociati eseguiti presso l’INPS e Poste Italiane, hanno consentito di accertare che l’uomo, già percettore di pensione di invalidità civile da alcuni anni, mediante una falsa attestazione presentata all’INPS all’atto della richiesta avrebbe dichiarato di abitare da solo, mentre in realtà coabitava con il padre ed il fratello, di fatto truffando l’ente erogatore, così percependo impropriamente la somma complessiva di 11.500 euro dall’anno 2019 al 2022.