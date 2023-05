Inchiesta Asl Montesarchio. Volpe: "Amareggiati, saremo inflessibili" Il direttore generale: "Offriremo la massima collaborazione alle Autorità Giudiziarie"

Dopo la notizia dell'inchiesta che ha coinvolto medici, infermieri e impiegati del distretto di Montesarchio dell'Asl probabilmente in materia di assenteismo, anticipata ieri da Ottopagine, con una nota è intervenuto il direttore generale dell'Asl Sannita: "Acquisita la notizia dell’indagine in corso da parte della magistratura che coinvolgerebbe 18 dipendenti dell’ASL, tra medici, infermieri ed impiegati del distretto sanitario di Montesarchio, non possiamo non essere amareggiati per quanto contestato agli operatori della nostra Azienda e certamente offriremo la massima collaborazione alle Autorità Giudiziarie competenti per garantire l’applicazione delle norme ed attueremo le misure previste per i casi di specie. Nutriamo assoluta fiducia nell’operato della Procura e - conclude il DG - ci scusiamo sin da ora con i cittadini della valle caudina per gli eventuali disservizi che potrebbero crearsi nell’erogazione delle prestazioni, a causa delle eventuali misure che dovremo adottare, in un momento di particolare criticità e di implementazione di nuove strutture”.

“Siamo rattristati – ha poi commentato ai microfoni di Ottochannel tv il direttore Gennaro Volpe – e saremo inflessibili. Saremo al fianco della magistratura che certamente farà luce sull'accaduto. In questi anni – ha infine rimarcato con rabbia il numero uno dell'Asl mentre raggiunge di buonora il suo ufficio in via Oderisio a Benevento – abbiamo lavorato tanto e queste cose ci turbano non poco. Anche noi faremo la nostra parte”.